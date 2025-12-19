19 december 2025
Man (41) in zijn been geschoten bij schietpartij in Heerde
De politie zoekt getuigen van een schietpartij waarbij maandagavond een 41-jarige man uit de gemeente Oldebroek werd beschoten. De man meldde zich in het ziekenhuis in Zwolle met een schotwond in zijn been. Hij zou op een parkeerplaats aan de Soerelseweg in Heerde in zijn been zijn geschoten.
Witte Mercedes Vito
De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen die een witte Mercedes Vito hebben gezien op maandagavond 15 december tussen 20.00 en 20.50 in en rondom Heerde. Een van de inzittenden van dit voertuig is op die avond beschoten.
Wat de exacte toedracht van dit incident precies is, is nog onduidelijk en maakt deel uit van het politieonderzoek.