Man (41) in zijn been geschoten bij schietpartij in Heerde

Witte Mercedes Vito

De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen die een witte Mercedes Vito hebben gezien op maandagavond 15 december tussen 20.00 en 20.50 in en rondom Heerde. Een van de inzittenden van dit voertuig is op die avond beschoten.



Wat de exacte toedracht van dit incident precies is, is nog onduidelijk en maakt deel uit van het politieonderzoek.