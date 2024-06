Man (41) overleden bij schietpartij in Eindhoven, twee verdachten opgepakt (UPDATE)

Connect on Linked in

Bij een schietpartij aan de Rode Kruislaan in Eindhoven is zondagavond iets na 19.30 een 41-jarige man uit die stad zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is maandagochtend in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft twee verdachten van 19 jaar uit Eindhoven aangehouden en zegt meer aanhoudingen niet uit te sluiten.

‘Door hoofd geschoten’

Het slachtoffer werd neergeschoten bij een auto aan de Rode Kruislaan in stadsdeel Woensel en raakte zwaargewond. Hij zou door zijn hoofd zijn geschoten en na reanimatie op straat in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Daar is hij later aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 41-jarige man uit Eindhoven. Het onderzoek naar de toedracht en achtergrond is in volle gang, meldt de politie.

Vluchtauto

Een kilometer verderop in de wijk, aan de Parcivalstraat, werd een grijze Ford Fiesta aangetroffen, waarin de verdachten zijn gevlucht en die vervolgens is achtergelaten. Daarna zouden de verdachten te voet zijn gevlucht. Twee van hen zijn opgepakt. Het gaat om twee mannen van 19 uit Eindhoven. Zij zijn overgebracht naar het bureau voor verder onderzoek.

Op de plek van het schietincident en op de locatie van de aangetroffen auto werd een plaats delict ingericht. Rechercheurs en forensische opsporing zijn tot maandagochtend bezig geweest met onderzoek op deze locaties.

Burgernet

Via Burgernet meldde de politie op zoek te zijn naar nog twee andere verdachten. De ene is een getinte man met een kort baardje en een blauwe Nike-jas en een broek met witte streep. De andere is een getinte man met een zwarte pet en een zwart shirt met print op de achterkant. Hij draagt een lange broek en heeft zwart haar.

Bij de zoekactie werd onder meer een politiehelikopter ingezet. De politie onderzocht de auto en de omgeving met behulp van speurhonden.

Over de toedracht en een motief voor de schietpartij is nog niets bekend.