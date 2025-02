28 februari 2025

Man (44) met schotwond meldt zich in ziekenhuis na mogelijke beroving

Een 44-jarige man uit Rotterdam heeft zichzelf donderdagavond rond 23.30 in het ziekenhuis gemeld met een schotwond. Mogelijk is hij beroofd op de Bermweg in Capelle aan den IJssel, waarbij hij beschoten werd en gewond raakte.