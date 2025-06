Man (45) aangehouden na vondst wietkwekerij onder winkelpand in Almere

Na een (anonieme) tip startte de politie enige tijd geleden een onderzoek naar een mogelijke wietkwekerij onder een winkelpand. Toen de politie dinsdag het pand betrad, bleek er inderdaad een wietkwekerij met ruim 300 planten te zijn. Alle planten zijn in beslag genomen en zijn vernietigd, net als alle apparatuur.



De 45-jarige man die aanwezig was bij de kwekerij, is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Uit verder onderzoek moet volgens de politie blijken welke rol hij had.