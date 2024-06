Man (45) in zeer kritieke toestand na geweldsincident in Amersfoort

Connect on Linked in

Op Nijverheidsweg-Noord in Amersfoort is woensdagavond rond 22.30 een 45-jarige zwaargewonde man aangetroffen. De recherche vermoedt dat de man met meerdere personen een conflict had. Het slachtoffer ligt in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis.

Tankstation

De politie kreeg woensdagavond een melding over een zwaargewonde man bij een onbemand tankstation op de Nijverheidsweg-Noord. Agenten die ter plaatse kwamen, verleenden direct eerste hulp aan het slachtoffer, waarna deze naar het ziekenhuis is overgebracht. De man ligt daar sindsdien in kritieke toestand, meldt de politie vrijdag.

Conflict

De recherche startte direct een onderzoek en vermoedt dat tussen 22.00 en 22.30 mogelijk een voorafgaand conflict tussen meerdere personen en het slachtoffer de oorzaak is van het geweldsincident. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht en het motief.