Man (47) opgepakt in woning Oud-Beijerland na bedreiging met vuurwapen

(Beeld: JBMedia)

Bij de inval werd vermoedelijk gebruikgemaakt van een flashbang (flitsgranaat), aangezien er een flinke knal te horen was toen de politie het pand aan de Croonenburgh binnenviel.

Kapmes

In de woning kon de 47-jarige verdachte worden aangehouden. Hij is geblinddoekt door het arrestatieteam afgevoerd. In de woning is door de politie een machete aangetroffen en meegenomen. In een auto die tegenover de woning stond geparkeerd trof de politie in de kofferbak een op vuurwapen gelijkend voorwerp aan. Deze is door een hondengeleider veiliggesteld en in beslag genomen.



Het onderzoek van de politie wordt voortgezet.