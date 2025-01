Man (51) overleden na steekpartij in Schiedam, verdachte (41) aangehouden

Man met hond

Zaterdagavond rond 19.15 loopt het slachtoffer een café op de Hoogstraat uit om te gaan roken. Buiten ontstaat er een woordenwisseling met een andere man die langsloopt met zijn hond. Deze man zou vervolgens het slachtoffer gestoken hebben. Omstanders treffen het slachtoffer zwaargewond aan en bellen de hulpdiensten. Het slachtoffer wordt op straat gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De man is echter zo zwaargewond dat hij in het ziekenhuis overlijdt.



Kort na het incident heeft de politie een 41-jarige man uit Schiedam als verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd en zoekt getuigen of mensen met meer informatie.



Of het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden, is onduidelijk.