16 februari 2025

Man (52) gewond na schietpartij in woning Heemskerk

In een woning aan de Valcooghstraat in Heemskerk heeft zaterdagnacht een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij raakte een 52-jarige man gewond. Het slachtoffer meldde zich later in de nacht bij het politiebureau in Beverwijk en is vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis.