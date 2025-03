Man (55) opgepakt voor drugshandel, wapenbezit en witwassen, beslag gelegd op twaalf panden

(Beeld ter illustratie)

De verdachte zit sinds zijn arrestatie vast. In juni is een eerste inleidende zitting. De doorzoekingen en de aanhouding maken volgens de politie deel uit van ‘een lopend onderzoek naar ondermijnende criminaliteit in Noord-Holland’.

Tijdens de doorzoekingen trof de politie onder andere meerdere vuurwapens aan, verschillende soorten drugs en contante geldbedragen. Ook is er beslag gelegd op twaalf verschillende panden van de verdachte.

Het onderzoek wordt voortgezet.