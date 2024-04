Man (60) aangehouden in 35 jaar oude vermissingszaak Duncan Zwakke

Connect on Linked in

In het onderzoek naar de bijna 35 jaar geleden verdwenen Duncan Zwakke is maandagochtend een 60-jarige verdachte in zijn woonplaats Eerbeek aangehouden. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning en dood van Zwakke. De man zit vast voor verhoor.

Kelder

De politie deed op 19 maart en 3 april 2024 aanvullend onderzoek in de coldcasezaak. In een kelder van een pand aan de Nieuwstad in Zutphen vond twee keer uitgebreid onderzoek plaats. Eerder werd ook al met een sonarboot in de IJssel in Zutphen gezocht naar sporen die mogelijk konden leiden naar het vinden van Duncan Zwakke. Met nieuwe middelen en technieken hoopt de politie daarvan sporen te vinden.

Café

Duncan werd voor het laatst gezien op dinsdag 17 oktober 1989 bij café De Spaan in het centrum van Zutphen. Hij was toen 31 jaar oud. Zijn lichaam is nooit gevonden. Voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van de zaak werd destijds een beloning uitgeloofd. Deze beloning is tot op heden nog niet uitgekeerd en bedraagt 15.000 euro.

Dubbelleven

Voor een recente podcast van het AD vertelde de voormalige vriendin van Duncan Zwakke dat haar ex een dubbelleven leidde. Hij zou geregeld langer van huis zijn gebleven. De rustige pacemakertechneut bleek een grote speler in de regionale drugshandel, vertelde de politie haar.

Verhuizing

Op het moment van zijn verdwijning zaten Duncan en zijn ex-vriendin middenin een verhuizing naar Warnsveld. Tijdens die verhuizing werd Duncan geholpen door zijn destijds 28-jarige kameraad Evert-Jan van Til, tegenwoordig vastgoedondernemer en eigenaar van de Zutphense horecazaak De Boule (voorheen Le Boulevard).

‘Duistere types’

Van Til werd destijds samen met twee andere verdachten aangehouden in verband met de verdwijning van Duncan Zwakke, maar alle drie de mannen kwamen vrij wegens gebrek aan bewijs. Van Til zou Duncan vlak voor zijn verdwijning hebben zien instappen in een auto bij ‘duistere types’. Daarvan waren meerdere mensen getuigen.

Of de vandaag aangehouden 60-jarige verdachte uit Eerbeek één van de verdachten is die bijna 35 jaar geleden werd aangehouden, is nog onduidelijk.