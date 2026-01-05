Man (60) overleden na mishandeling om gooien sneeuwballen in Schiedam

(Beeld: JBMedia)

De hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren bij metrostation Schiedam Nieuwland, maar dat mocht niet meer baten. De politie heeft een plaats delict gemaakt en de omgeving afgezet.

Knock-out

De politie spreekt van een verdacht overlijden. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het slachtoffer werd naar verluidt mishandeld nadat er ruzie ontstond over het gooien van sneeuwballen. De 60-jarige man zou na de mishandeling bewusteloos zijn geraakt, waarna hij een hartstilstand kreeg.

Het sporenonderzoek is in volle gang. Er wordt onder meer gezocht naar schoenafdrukken in de sneeuw. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) doet onderzoek.

Burgernet

Na de mishandeling zocht de politie naar twee verdachten. Via Burgernet werd opgeroepen uit te kijken naar twee verdachten. Zij zijn inmiddels aangehouden. Het gaat om een 18-jarige man uit Vlaardingen en een 19-jarige man uit Rotterdam.