Man (63) zwaargewond na schietpartij in Rotterdam-IJsselmonde

(Beeld: Media-TV)



De man is door de hulpdiensten gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De forensische opsporing heeft op zeker drie plaatsen kogelhulzen gevonden en veiliggesteld. Met een speurhond is naar meer sporen gezocht.



De Reyerdijk was in beide richtingen afgezet. Ook het tramverkeer lag stil.



Over de toedracht is niets bekend. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Er is nog niemand aangehouden.