Man (70) opgepakt na explosies bij slijterijen in Den Haag

Connect on Linked in

De politie heeft vrijdagavond een 70-jarige man uit Arnhem in zijn woning aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drie explosies aan het Spui in Den Haag. De explosies vonden plaats bij twee slijterijen. Dat meldt de politie zondagochtend.

Aan het Spui vonden in korte tijd drie explosies bij twee verschillende slijterijen plaats. Bij één van deze explosies vond de ontploffing plaats bij een woning naast een slijterij.

Brand

De eerste explosie was in de nacht van zondag 9 op maandag 10 juni. In de nacht van woensdag 12 op donderdag 13 juni vond hier opnieuw een explosie plaats. Als gevolg hiervan ontstond brand in de slijterij en raakten twee omwonenden gewond. Zij ademden teveel rook in en zijn daarvoor behandeld.

In de nacht van dinsdag 11 op woensdag 12 juni vond er ook een explosie plaats aan het Spui, dit keer bij een woning naast een andere slijterij.

Over een motief voor de explosies is nog niets bekend.