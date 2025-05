Man aangehouden met 9,5 kilo drugs en doorgeladen vuurwapen

Korte achtervolging

Rond 15.15 wilden agenten van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties een automobilist controleren, die even daarvoor een korte ontmoeting had met een andere automobilist. Een stopteken werd genegeerd en na een korte achtervolging reed de 20-jarige man uit Tiel op de Stationsweg in Ermelo op de politieauto in.