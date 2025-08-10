Man aangehouden na beroving fatbike onder bedreiging van pistool

Parkje Zaterdag rond 13.00 rijdt de 16-jarige jongen op de fatbike van zijn vriendin op de Buitenhovelaan in Middelburg als hij enkele bekenden in een parkje in de wijk Dauwendaele ziet staan. Bij de groep staat ook de, voor hem onbekende, latere verdachte. Die vraagt of de jongen hem even ergens naar toe wil brengen op de fatbike. Daar stemt de jongen mee in.

Vuurwapen

Als het tweetal op de plaats van bestemming komt stapt de verdachte af en trekt hij een pistool. Daarmee bedreigt hij de jongen en eist hij de fatbike op. Als de verdachte vertrokken is op deze fiets, belt de jongen de politie. Ondertussen blijkt dat de gestolen fatbike een signaal uitstraalt op een adres in Middelburg. Daar wordt de fiets door de politie aangetroffen.

Ook de verdachte wordt korte tijd later aangehouden. Omdat zijn signalement en wijze van bedreigen met een pistool in verschillende aangiftes terugkomt, onderzoekt de politie wat de man nog meer op zijn kerfstok heeft.