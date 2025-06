Man aangehouden voor dodelijke steekpartij in Emmen

Rond 22.05 kreeg de politie een melding van een steekincident in een woning aan de Statenweg in Emmen. Op de galerij werd het 21-jarige slachtoffer aangetroffen. Hulpverlening werd direct opgestart, maar mocht niet meer baten. Het slachtoffer is ter plekke overleden.

Arrestatie

De politie is direct een onderzoek gestart en al snel werd er een verdachte aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Emmen. Hij is aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Assen. Hij zit vast en zal worden verhoord.

De politie doet onderzoek naar de toedracht en achtergrond van het incident. Het slachtoffer en de aangehouden verdachte kenden elkaar. Onderzoek moet uitwijzen of de verdachte betrokkenheid heeft bij de dood van het slachtoffer.

De politie doet uitgebreid sporenonderzoek en buurtonderzoek. Ook wordt met getuigen gesproken en worden camerabeelden bekeken.