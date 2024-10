Man aangehouden voor gewelddadige overval op juweliersechtpaar in Wassenaar

Beeld: Twee verdachten van de overval in Wassenaar op 6 juli 2024 (afbeelding politie)

door Joost van der Wegen

Aangehouden

Het gaat om een 36-jarige man uit Ede. Hij werd dinsdag aangehouden. De aanhouding van vanochtend is het resultaat van een langdurig onderzoek. In dat onderzoek kwam de identiteit van de aangehouden 36-jarige inwoner van Ede naar voren, meldt de politie, als mogelijke betrokkene bij de woningoverval.

Op dit moment is het onderzoek naar andere betrokkenen nog in volle gang. De aangehouden verdachte zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Gegijzeld

Afgelopen juli werd het echtpaar op leeftijd in hun eigen huis meerdere uren gegijzeld. De twee werden vastgebonden, mishandeld en bedreigd. De overvallers waren vertrokken met ‘een grote buit’, meldde de politie toen aan Omroep West.

De overval aan de Backershagenlaan in Wassenaar vond plaats op zaterdag 6 juli, rond 23.00. Een van de oudere bewoners raakte zwaargewond. De andere bewoner raakte ook gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De woningoverval was het werk van meerdere personen, liet de politie later weten. Er werden onder meer sieraden meegenomen.

Bijna vier uur lang stond het ouder echtpaar doodsangsten uit. De overvallers namen al hun waardevolle spullen mee. Beelden wezen uit dat de daders waarschijnlijk in een Mercedes reden.

Zand en modder

In het opsporingsprogramma Team West komen meer details over de overval naar buiten. Het echtpaar keek op zaterdagavond 6 juli naar de EK-wedstrijd Nederland-Turkije. Tegen 23.00 uur maakten ze zich klaar om naar bed te gaan.

Als de vrouw naar boven loopt, valt haar op dat er zand en modder op de grond ligt. Dan wordt ze plotseling overmeesterd en blijken er meerdere overvallers in huis te zijn. De vrouw wordt naar de grond gewerkt en haar man krijgt klappen op zijn hoofd met een koevoet. Ook wordt er gedreigd met een vuurwapen.

De slachtoffers worden vastgebonden met tie wraps en krijgen een handdoek over hun hoofd, zodat ze niet kunnen zien wat er gebeurt. De overvallers doorzoeken het hele huis en eisen de code van de kluis. Door de stress geeft de man een verkeerde code. Hij moet dat bekopen met een steek van een stanleymes in zijn hand en wordt vervolgens gedwongen zelf de kluis te openen.

Sok

Volgens het mannelijke slachtoffer heeft een van de overvallers bij het legen van de kluis een waardevolle diamant in zijn sok gestopt. ‘Die houd ik zelf’, zei hij daarbij. De rest van de buit, met name dure sieraden en horloges, verdwijnt in grote tassen: onder andere een sporttas en een opvallende tennistas. Pas om 02.50 ’s nachts vertrekken de overvallers. De slachtoffers blijven in shock en gewond achter. De daders hebben al hun waardevolle spullen meegenomen.

Bevrijd

Het echtpaar weet zich te bevrijden en de man moet naar het ziekenhuis om behandeld te worden aan de steekwond in zijn hand. Ook heeft hij een flinke hoofdwond opgelopen door de klappen met de koevoet. Ook zijn vrouw had over haar hele lichaam wonden en schaafplekken.

Tijdens de bijna vier uur durende overval hebben ze zich continu afgevraagd of ze het zouden overleven. Het is zo’n traumatische ervaring geweest, dat bij het echtpaar PTSS is geconstateerd. Ze zitten al weken in therapie om het te kunnen verwerken.

Gezichten

Twee overvallers zijn te zien op camerabeelden binnen in de woning. Ze dragen bivakmutsen en daardoor zijn hun gezichten niet te zien. Het echtpaar heeft wel onthouden dat een van hen Engels sprak.

Een andere man bleef steeds bij hen. Hij was slank, droeg zwarte kleding, sprak Nederlands en droeg lichtgrijze schoenen met zwarte strepen van Adidas. Het viel op dat hij meerdere keren dingen zei als: ‘Sorry, sorry, maar ik heb het geld heel hard nodig’, alsof hij zich schuldig voelde over het plegen van de overval.

‘Sorry, sorry, maar ik heb het geld heel hard nodig’

De overval lijkt goed voorbereid, schrijft het opsporingsprogramma Team West op de website van RTV West: de daders leken te weten dat er een kluis was met waardevolle sieraden. De vrouw heeft hen gevraagd hoe ze binnen zijn gekomen. Ze kreeg toen te horen dat ze via de regenpijp en een raam naar binnen zijn geklommen. Dat hadden ze de dag voor de overval, vrijdag 5 juli, open zien staan. Het leek er daarom op dat er die dag een voorverkenning was geweest.

Mercedes

Zowel tijdens de voorverkenning als rond de overval is een witte Mercedes Benz B-klasse opgevallen in de buurt van het huis. Vlak voor de overval begon, reed die langs de woning. Een dashcam van een beveiligingsbedrijf heeft de auto de bewuste nacht gefilmd, terwijl hij geparkeerd stond.