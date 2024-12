Man bewusteloos geslagen in centrum Breda, verdachte aangehouden

Camerabeelden

Rond 04.30 kreeg de politie een melding dat er op beelden van cameratoezicht te zien was hoe een man in de Vismarktstraat een flinke klap kreeg van een andere man. Hierna zakte hij in elkaar en bleef op de grond liggen. Degene die de klap had uitgedeeld, liep daarna weg en sprintte weg toen agenten er aan kwamen. Na een achtervolging door de binnenstad kon de verdachte op de Haagdijk worden aangehouden. Hij zit nog vast.



Het slachtoffer, een 21-jarige Bredanaar, is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft niet naar buiten gebracht hoe hij er momenteel aan toe is. Over een aanleiding voor de zware mishandeling is nog niets bekend.