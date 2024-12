Man die op rechter springt in VS krijgt 26 jaar

Door Joost van der Wegen

Beeld: de sprong van Redden op de rechter in de rechtszaak in Las Vegas

Sprong

Op camerabeelden was destijds te zien hoe Deobra Redden (31) een enorme sprong nam, en op de vrouwelijke rechter belandde die zijn zaak op dat moment behandelde. De beveiligers in de rechtbank hadden grote moeite hem van Mary Kay Holthus (62) af te krijgen. De man had haar haar vastgegrepen. Te zien is ook dat een Amerikaanse vlag op hen valt.

De man valt de rechter aan, nadat ze heeft uitgesproken dat het tijd is dat hij ‘een taste of something else’ krijgt. Hij kwam niet meer in aanmerking voor een voorwaardelijke straf, omdat hij al een flink strafblad had opgebouwd. Daarna neemt de man de sprong en landt bovenop haar, terwijl hij haar voor ‘bitch’ uitscheld.

Aanval

Ze verklaarde later als getuige dat ze de aanval beschouwde als een poging om haar om het leven te brengen. ‘Hij maakte een bewuste beslissing om mij om het leven te willen brengen en deed er alles aan om dat te laten slagen.’

Redden heeft in de zaak schuld bekend, maar verklaarde ook ontoerekeningsvatbaar te zijn geweest vanwege zijn schizofrenie. De man stond in eerste instantie terecht voor een mishandeling. Hij werd nu veroordeeld door een andere rechter. Die noemde de actie van Redden ‘een aanval op de rechtspraak’.

Verlagen

Reddens advocaat probeerde de straf nog te verlagen naar elf jaar cel. Hij verklaarde dat zijn client in deze zaak zijn excuses heeft aangeboden, en dat hij de rechter aanviel, terwijl hij zijn medicijnen op dat moment niet had ingenomen. De veroordeelde man stelde in de New York Post hij ‘geen slecht persoon’ was en dat hij niet de bedoeling had de 62-jarige rechter om te brengen.

Zie hier de beelden van de aanval.