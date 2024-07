Man doodgeschoten en verdachte aangehouden in Stampersgat

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in Stampersgat is in de nacht van woensdag op donderdag een man om het leven gekomen. De politie hield daarna snel een verdachte aan.

Schoten

De schoten vielen rond 00.15 op de eerste etage van een appartementencomplex aan de Markiezaatstraat in Stampersgat. De politie hield daarop direct een verdachte aan, meldt het Brabants Dagblad. Stampersgat is bij Roosendaal.

Opgeschrikt

De krant sprak ook met getuigen. De onderbuurman was nog wakker toen het gebeurde. Hij werd opgeschrikt door drie knallen. ‘Vlak daarvoor hoorde ik iemand roepen: “Bel de politie, bel de politie!” Hij kende de man niet. ‘Ik weet alleen dat het een wat oudere man was.’

Aan de hand

Een buurtbewoonster schrok ’s nacht wakker van de traumahelikopter, die op een weiland in de buurt landde. ‘Ik keek op mijn telefoon en toen zag ik dat er wat aan de hand was’, zo zegt ze. ‘Ik ben naar buiten gegaan en zag dat er al veel mensen uit de buurt stonden. Toen hoorde ik dat er was geschoten.’ Onder andere de familie van het slachtoffer was er snel bij, vertelt de vrouw aan de krant.

Niet leuk

Het appartementencomplex waar de schoten vielen is een aantal jaar geleden gerenoveerd, meldt Omroep Brabant, en zou sindsdien verloederd zijn. ‘Die flat is een dumpputje’, vertelt een 71-jarige man die niet met naam genoemd wil worden. Hij heeft naar eigen zeggen wel meer meegemaakt in zijn wijk. /Mijn vrouw en ik willen hier al een tijdje weg. Dit is niet leuk meer.’

Over de toedracht van de schietpartij is nog niet duidelijk.