Man doodgeschoten in Arnhem

Bij een schietpartij in Arnhem is zondagnacht een man overleden. Het incident gebeurde op de kruising van de Amerstraat met de Scheldestraat in de wijk Presikhaaf.

De schietpartij vond rond 00.15 plaats. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Reanimatie van het slachtoffer mocht niet meer baten, de man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Op beelden is te zien dat het slachtoffer onder een wit laken vlakbij een parkeerplaats ligt.

Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding is voor de schietpartij, is nog onduidelijk. Er zijn voor zover bekend nog geen verdachten gearresteerd. De politie doet onderzoek op de plaats delict.