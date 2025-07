Man doodgeschoten in Coevorden | Mogelijke verdachte aangehouden

Om het leven Het schietincident vond rond 3.00 uur plaats aan de Kromme Elleboog in Coevorden. Dit meldt de politie. Een 21-jarige man uit Emmen is hierbij om het leven gekomen.

Hulpverleners troffen het slachtoffer ter plaatse zwaargewond aan. Hij werd daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De man is later in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen, meldt de politie.

Kort na het incident is een 18-jarige man uit Schoonebeek aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het incident. Zijn eventuele rol wordt onderzocht.

Toedracht

De politie is inmiddels met een groot team onderzoek te doen naar de toedracht van het schietincident. Op de plaats delict is sporenonderzoek gedaan, meldt ze. Ook wordt er buurtonderzoek uitgevoerd en spreekt ze met mogelijke getuigen. Er worden camerabeelden bekeken om meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies is gebeurd.

Auto

Na de schietpartij hebben getuigen een donkergekleurde personenauto weg zien rijden in de Kerkstraat, die de Botersteeg is ingereden. Het is onduidelijk om wat voor personenauto het precies gaat en of deze betrokken is bij het incident.