Man doodgeschoten op Curaçao, auto doorzeefd met kogels

De schietpartij vond om 00.15 plaats bij een nachtclub en tankstation in Brievengat. Uit het voorlopige politieonderzoek zou blijken dat een man eerst naar een nachtclub aan de Kaya Charles Maduro was gereden. Kort daarna arriveerde een tweede auto. Een man stapte uit dit voertuig en begon te schieten op de andere auto. Het slachtoffer probeerde nog weg te komen, maar crashte even verderop tegen de muur van het tankstation.

Kogelhulzen

De man raakte zwaargewond aan zijn bovenlichaam en overleed ter plaatse. De auto van het slachtoffer is doorzeefd met kogels en is in beslag genomen voor verder onderzoek. Op de plaats delict zijn meerdere kogelhulzen aangetroffen.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. De politie zet het onderzoek naar de dodelijke schietpartij voort.