24 februari 2025

Man en vrouw aangehouden na vondst dode vrouw (36) in Haagse woning

In een woning aan de Kolenwagenslag in Den Haag is zaterdagmiddag een overleden vrouw aangetroffen. Het gaat om een 36-jarige vrouw uit Den Haag. De politie houdt rekening met een misdrijf en heeft een 43-jarige man en een 40-jarige vrouw uit Den Haag aangehouden als verdachten. Ze zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.