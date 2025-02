Man geliquideerd bij escalerend drugsgeweld in Anderlecht

(Beeld: VRT)



De man die vannacht werd doodgeschoten in de Peterboswijk in Anderlecht was volgens VRT actief in het drugsmilieu. Het slachtoffer werd rond 04.00 geliquideerd bij de ingang van een flatportiek.

Zeker 20 kogelgaten

In de glazen deur, het raam en brievenbussen zouden ruim 20 kogelgaten te zien zijn. Er is nog niemand gearresteerd. De Peterboswijk staat bekend als een hotspot voor drugshandel.

Metrostation

De vorige twee schietpartijen vonden plaats bij metrostation Clemenceau. Woensdagochtend werd daar met Kalasjnikovs geschoten en zochten agenten tevergeefs in het station en metrotunnels naar twee schutters.



Woensdagnacht was er opnieuw een schietpartij bij metrostation Clemenceau in de Brusselse gemeente Anderlecht. Daarbij viel een gewonde. Het gaat vermoedelijk om geweld in het drugsmilieu.



Dinsdagnacht vielen er ook nog twee gewonden bij een schietincident in Sint-Joost-ten-Node, een andere Brusselse gemeente.