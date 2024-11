Man gewond bij schietpartij in Amsterdam-Oost

(Beeld: Mizzle Media / Michel van Bergen)



De politie kreeg rond 02.40 melding van een schietpartij vlakbij een tankstation op de Verlengde van Marwijk Kooystraat. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen zij een auto met kapotte ramen aan in de berm langs de weg. Onduidelijk is nog of de ramen kapot zijn geschoten en of de gewonde man de inzittende van de Citroen C3 was.



Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en was op dat moment aanspreekbaar. De politie heeft sporenonderzoek verricht. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is nog niemand aangehouden.