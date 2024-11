Man gewond bij schietpartij in Amsterdam-Zuid

Het slachtoffer zou zelf rond 20.30 de politie hebben gebeld dat hij was beschoten, de schietpartij had enige tijd daarvoor al plaatsgevonden. Het slachtoffer is aanspreekbaar en wordt behandeld aan nog onbekende verwondingen.

De politie is in de omgeving op zoek naar twee verdachten.



Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding is voor het incident is onbekend.