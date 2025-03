Man gewond bij schietpartij in Amsterdam-Zuidoost, verdachte spoorloos

(Beeld: Media-TV)

Rond 11.00 kwam er een melding bij de hulpdiensten binnen dat er geschoten was aan het Maldenhof in de wijk Holendrecht. Als de politie ter plaatse komt treffen ze een gewonde man aan. Agenten verlenen direct eerste hulp, waarna het traumateam en ambulancepersoneel de zorg overnemen. Vervolgens is de man naar het ziekenhuis vervoerd.

Plas bloed

Naast het slachtoffer staat een fatbike en ligt een plas bloed. De omgeving is afgesloten en een politiehelikopter vliegt boven locatie. De schutter is in onbekende richting ontkomen.

De recherche en Forensische Opsporing doen ter plaatse onderzoek. Over een aanleiding voor de schietpartij is niets bekend.

De recherche is op zoek naar beelden van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcams.