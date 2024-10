Man gewond bij schietpartij in Rotterdam, verdachte opgepakt

(Beeld: Media-TV)



De schietpartij vond plaats op een parkeerplaats bij een galerijflat. Volgens omstanders zijn er meerdere schoten gelost. Meerdere politie-eenheden en hulpdiensten kwam ter plaatse. Ook hangt er een politiehelikopter in de lucht. De politie heeft een plaats delict gemaakt en verricht sporenonderzoek.



Over de toestand van het slachtoffer is nog niets bekend. Er is een verdachte aangehouden. Wat de toedracht is van de schietpartij is nog onbekend.