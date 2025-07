Man gewond bij schietpartij op klaarlichte dag in Rotterdam-West

(Beeld: MediaTV)

Op de Bellamystraat in de wijk Spangen ligt vermoedelijk een kogelhuls. De forensische opsporing doet daar onderzoek. Op de kruising met de Van Lennepstraat is ook een plaats delict gemaakt. Volgens de politie gaat het om een persfotograaf die is mishandeld door een omstander, nadat de fotograaf op de schietpartij was afgekomen, schrijft RTV Rijnmond.

Schinnenbaan

Zaterdagnacht raakte er ook al een 20-jarige man gewond bij een schietpartij in Rotterdam. Dat gebeurde bij een tramhalte aan de Schinnenbaan. Hij was aanspreekbaar en is voor behandeling naar een ziekenhuis vervoerd.

Een 20-jarige Rotterdammer en een 15-jarige jongen uit Schiedam zijn aangehouden als verdachten.