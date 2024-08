Man gewond bij schietpartij op straat in Amsterdam

Connect on Linked in

Een man is woensdagavond gewond geraakt bij een schietincident in Amsterdam. Over de aanleiding is nog niets duidelijk. Op de plaats delict stond een auto met een kapot raam.

Beeld: Hulpdiensten ter plaatse na de schietpartij aan het Markelerbergpad (foto Mizzle Media – Michel van Bergen)

Spoed

Het slachtoffer werd even na half elf geraakt bij de schietpartij die op straat plaatsvond, aan het Markelerbergpad in Amsterdam Zuid-Oost. Ambulancepersoneel ontfermde zich over de persoon. Na de eerste zorg is deze met spoed naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling.

Op straat

Een woordvoerder van de politie Amsterdam laat weten dat momenteel nog veel onduidelijk is. Wel is duidelijk dat de verwondingen door de schietpartij komen maar nog niet wat er aan vooraf is gegaan. De schietpartij heeft op straat plaatsgevonden, aldus de woordvoerder.

Afgezet

De politie heeft de omgeving ruim afgezet voor onderzoek. Ze deed dit onder meer bij een auto die buiten stond met een kapot raam. Getuigen worden verzocht zich bij de politie te melden.