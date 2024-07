Connect on Linked in

Een man is in de nacht van donderdag op vrijdag in Amsterdam gewond geraakt bij een schietpartij. Dat gebeurde op een parkeerplaats aan de Heesterveld in Amsterdam-Zuidoost. Hij is met spoed is naar een ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde rond 00.45. De politie zegt dat het slachtoffer in zijn onderlichaam is geraakt.

Er is door de forensische recherche onderzoek gedaan om sporen veilig te stellen.

Er is niemand aangehouden. Over een verdachte is niets bekend geworden.