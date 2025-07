Man gewond na schietincident in Brunssum

Gewond

Rond 21.30 werd op de Hendrik van Veldekstraat, in de wijk Langeberg in Brunssum een gewonde persoon aangetroffen. Hij bleek slachtoffer te zijn van een schietincident dat even ervoor in of rondom de wijk Langeberg had plaatsgevonden. De gewonde persoon is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.