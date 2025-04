Man had tienduizenden stuks munitie en vuurwapens in huis

De politie deed rond 06.00 dinsdagmorgen een inval aan de Valeiskreek in het dorpje Eede, vlak bij de Belgische grens.

In de woning lagen veertien vuurwapens en meer dan tienduizend stuks munitie. De 59-jarige bewoner van het pand is aangehouden en in verzekering gesteld. De politie heeft de zaak verder in onderzoek.