Man in Rotterdam-Zuid aangehouden na waarschuwingsschot

(Beeld ter illustratie)

De verdachte werd rond 21.15 op de Beverwaardseweg in Rotterdam-Zuid door het arrestatieteam aangehouden, maar ging er met zijn auto vandoor. Nadat hij was gecrasht, ging hij te voet verder. Om hem tot stoppen te dwingen werd eerst een waarschuwingsschot gelost en daarna werd een beanbag geschoten.

Omdat de man gewond was geraakt aan zijn hoofd, is hij naar het ziekenhuis overgebracht. Of deze verwondingen komen door de crash of door het schot met de beanbag wordt onderzocht. De politie doet verder onderzoek.

In welk lopend onderzoek de man verdachte is, meldt de politie niet.