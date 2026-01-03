Man in Rotterdamse woning overvallen, bedreigd met vuurwapen en vastgebonden



De overvallen man wist zichzelf te bevrijden en belde de politie. De drie overvallers droegen donkere kleding en hebben een donkere huidskleur. Volgens de politie lijkt het erop dat er nog twee mannen buiten op de wacht stonden en dat ze uiteindelijk met z’n vijven er vandoor zijn gegaan in een auto. Waar de mannen naar op zoek waren, is nog onduidelijk. Of er buit is gemaakt, is onbekend.