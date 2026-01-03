3 januari 2026
Man in Rotterdamse woning overvallen, bedreigd met vuurwapen en vastgebonden
In een woning aan de Saenredamstraat in Rotterdam-Overschie is een man vrijdagnacht rond 05.00 door drie overvallers bedreigd met een vuurwapen en vastgebonden met tie-wraps. Hij raakte niet gewond.
De overvallen man wist zichzelf te bevrijden en belde de politie. De drie overvallers droegen donkere kleding en hebben een donkere huidskleur. Volgens de politie lijkt het erop dat er nog twee mannen buiten op de wacht stonden en dat ze uiteindelijk met z’n vijven er vandoor zijn gegaan in een auto. Waar de mannen naar op zoek waren, is nog onduidelijk. Of er buit is gemaakt, is onbekend.
De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.