Man in VS voor moord veroordeeld door data uit fitbit

Een Amerikaanse man is veroordeeld tot een lange celstraf voor de moord op zijn vrouw, onder meer op basis van bewijs afkomstig uit haar fitbit.

Foto: de om het leven gebrachte Amerikaanse Connie Dabate

Veroordeeld

De 46-jarige Richard Dabate is in de staat Connecticut in de Verenigde Staten, na een eerder proces van vijf weken, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 65 jaar. Dat schrijft de New York Post.

In 2015 werd Dabates 39-jarige vrouw Connie vermoord, waarna hij aangaf dat een gemaskerde persoon hun huis was binnengedrongen en haar had doodgeschoten. Hij verklaarde dat hij met zijn been met een tie-wrap vastgebonden was aan een opklapbare stoel. Ook had hij oppervlakkige verwondingen van een mes.

Affaire

Aan de hand van de data kon justitie aantonen dat Dabate de moord op zijn vrouw zelf had gepleegd, en dat hij zijn verhaal van de moord in scene had gezet. De fitbit gaf namelijk nog een uur lang bewegingen van de vrouw aan, na het tijdstip waarop hij verklaarde dat ze was neergeschoten. De politie vond in het huis ook geen aanwijzingen dat er een worsteling had plaatsgevonden.

Daarnaast was er een motief. De politie ontdekte dat Dabate een affaire had met een andere vrouw, die van hem in verwachting was. Dat geheim leek te gaan uitkomen.

Hert

Tijdens het proces getuigden meer dan 100 mensen. De advocaat van Dabate voerde ter verdediging aan dat er DNA van een vreemde persoon in het huis was aangetroffen, dat de data in de fitbit niet klopten, en dat een buurvrouw misschien een persoon of een hert in de tuin had gespot, op de dag van de moord.