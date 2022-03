Man in Zaandam aangehouden voor miljoenenfraude met cryptovaluta

Connect on Linked in

Een 40-jarige Colombiaan is dinsdag in zijn woning in Zaandam aangehouden op verdenking van fraude met cryptovaluta. De man heeft volgens de politie voor een bedrag van enkele miljoenen euro’s transacties met cryptocurrency verricht. Hij wordt verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte.

Spanje

De man werd aangehouden in een lopend strafrechtelijk onderzoek van het Landelijk Parket naar verdachte geldstromen en transacties met cryptovaluta. Dat gebeurde dinsdag na huiszoekingen in een woning in Zaandam en in Valencia (Spanje). Daarbij is nauw samengewerkt met de Guardia Civil.

Woning met zwembad

In Spanje is beslag gelegd op een woning met zwembad, een motor en twee auto’s. Er is verder beslag gelegd op administratie en gegevensdragers die kunnen duiden op handel in cryptovaluta. Ook is beslag gelegd op vervalste documenten en een geldtelmachine. In de woning lagen dure schoenen en andere merkartikelen.

De verdachte is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Bosch, die besloot hem veertien dagen langer vast te houden.

Ander onderzoek

De aangehouden verdachte is op 9 februari in een ander strafrechtelijk onderzoek (26Keller) veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf. Hij had zich schuldig gemaakt aan het witwassen van 100.000 euro en het bezit van 174 mdma-tabletten.

De politie meldt dat het onderzoek verder gaat en dat meer aanhoudingen niet worden uitgesloten.