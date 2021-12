Man kort gegijzeld in Deventer

Connect on Linked in

De politie is woensdag een woning aan de Putmanstraat in Deventer-Keizerslanden binnengevallen om een man te bevrijden die daar tegen zijn wil werd vastgehouden. Bij de woning is één verdachte gearresteerd, twee anderen elders. Volgens De Stentor zijn er twee auto‘s in de straat in beslag genomen voor onderzoek en afgesleept.

De Telegraaf schrijft dat er eerder op de middag een incident plaatsvond in de Dapperstraat in Deventer. Daarbij zou de bevrijde persoon ook betrokken zijn geweest.

In het straatje is het geregeld onrustig. In december 2019 was er een schietpartij in het huis tegenover het bewuste pand.

De politie wilde woensdag geen commentaar geven en zegt later met informatie naar buiten te komen.