Man krijgt 7 jaar voor grootschalige wapen- en drugshandel

De rechtbank in Zutphen heeft vrijdag de 28-jarige J. H. uit Vaassen veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor grootschalige handel in vuurwapens en drugs. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

AK-47

De man verhandelde volgens de rechtbank in ruim 9 maanden tijd 21 verschillende vuurwapens, waaronder een AK-47. Hij leverde daarmee in de ogen van de rechtbank een grote bijdrage aan het in omloop brengen van die wapens in het criminele milieu. Dat J. H. wist dat de wapens gebruikt zouden worden, blijkt uit de verschillende onderschepte chatgesprekken waarin wordt besproken dat er voldoende munitie (‘bonen’) bij de wapens zit of wordt geleverd.

Sky-ECC

De man communiceerde via encrypted telefoons en een daarbij behorend Sky-ECC account, waarmee hij zich onbespied waande voor de opsporingsdiensten.

De rechtbank acht bewezen dat J. H. van 1 juni 2020 tot en met 6 maart 2021 op grote schaal handelde in vuurwapens. ‘Hij had slechts zijn financieel gewin voor ogen. Dat zijn handel ten koste van mensenlevens ging of kon gaan, deed er kennelijk niet toe.’

Drugshandel

In dezelfde periode handelde de man ook in grote hoeveelheden harddrugs (cocaïne, xtc en methamfetamine) en softdrugs.

Volgens de rechtbank is er sprake van zeer ernstige delicten, waarvoor alleen een lange gevangenisstraf passend is. ‘Gelet op de zeer grote hoeveelheden wapens en drugs is de rechtbank van oordeel dat de eis van de officier van justitie passend is. De rechtbank legt daarom een gevangenisstraf op van zeven jaar.’