Man loopt tegen de lamp met vervalst schilderij van Leonardo (VIDEO)

In Spanje is een man gearresteerd die ervan wordt verdacht een vervalst schilderij van Leonardo da Vinci naar Italië te hebben willen smokkelen en verkopen. Hij werd in 2022 in Frankrijk in Modane, in de buurt van de Italiaanse grens, gearresteerd met het schilderij dat 1,3 miljoen euro waard zou zijn. Inmiddels staat vast dat het schilderij aan het begin van de vorige eeuw is vervalst.

Verlopen

Volgens de Spaanse politie wilde de Spanjaard in 2022 met de exportvergunning het schilderij in Milaan gaan verkopen. Op die exportvergunning stond dat het schilderij was getaxeerd op 1,3 miljoen euro. De Franse douane constateerde toen dat de exportvergunning verlopen was. De man en het schilderij werden naar Spanje gebracht.

Portretten

In de exportvergunning voor het werk werd vermeld dat het schilderij was gemaakt door Leonardo da Vinci, met als titel “Portret Giacomo Trivultio”, uit een serie portretten die Da Vinci maakte aan het eind van de 15de of het begin van de 16de eeuw maakte.

In Spanje heeft de Spaanse Nationale Politie het schilderij laten analyseren door specialisten van het Museo del Prado in Madrid.

De uitkomst van dat onderzoek is nu dat het gaat om een vervalsing, die is gemaakt door een onbekende, aan het begin van de vorige eeuw. De waarde ervan wordt geschat op een bedrag van tussen de 3000 en 5000 euro.

De Spanjaard is in Madrid gearresteerd op verdenking van kunstsmokkel.