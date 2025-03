Man met schotwond aangetroffen op Amsterdam CS

(Beeld: Mizzle Media / Michel van Bergen)

Het slachtoffer is in de hal behandeld waarna hij met spoed naar het ziekenhuis is vervoerd voor verdere behandeling. De schietpartij heeft niet in de hal van het station plaatsgevonden. Het is nog onbekend waar de man wel is neergeschoten. De politie doet onderzoek. De plek waar de man werd aangetroffen, werd tijdelijk afgezet met rood-witte linten.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is nog niemand aangehouden.