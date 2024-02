Man neergeschoten bij pick up-truck in Rotterdam

Connect on Linked in

In Rotterdam is donderdagmorgen een man ernstig gewond geraakt bij een schietpartij. De aanleiding voor de schietpartij is niet bekend. Er zijn geen mogelijke daders aangehouden.

Beeld: de pick up-truck, waarbij donderdagmorgen een man werd neergeschoten in Rotterdam.

Schieten

De politie meldde vanmorgen dat er op het Koolwitjespad in Hoogvliet een schietincident had plaatsgevonden. Agenten verleenden hierna eerste hulp aan het slachtoffer. Nadat een traumahelicopter was ingezet, werd de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis vervoerd.

Inladen

Het incident gebeurde rond 7.00. Het slachtoffer lag volgens RTV Rijnmond voor een pick up-truck die hij volgens omstanders aan het inladen was. Het zou gaan om een bewoner van de straat. ‘In de buurtapp ging woensdagavond al een bericht rond dat een verdacht persoon in de wijk rondliep’, schrijft Rijnmond. De pick up-truck is ook te zien op beelden die van de gebeurtenis zijn gemaakt.

Doorzocht

De omgeving van de truck is als plaats delict aangemerkt. De politie heeft sporen veiliggesteld en een speurhond heeft de omgeving doorzocht. Over de aanleiding van de schietpartij is niets bekend. Volgens een woordvoerder van de politie is het nog onduidelijk of er één of meerdere daders betrokken zijn.