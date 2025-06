Man op fatbike schiet op verkeerde woning in Enschede: ‘Hoerenkind, je hebt geluk maat’ (VIDEO)

De verdachte arriveert op zaterdag 24 mei rond 05.30 bij de woning op een fatbike. Hij stopt en richt een vuurwapen op het huis. Vermoedelijk gaat er iets mis, waardoor het niet lukt om daadwerkelijk kogels af te vuren. De man roept vervolgens: ‘Jij kankerhond, hoerenkind, je hebt geluk maat’. Hij fietst weg, maar komt al snel terug om alsnog kogels af te vuren op het huis. Na enkele schoten, fietst hij weg via de Lippekerstraat in de richting van de Lage Bolthofstraat.

Kogelgaten

De bewoonster sliep op het moment van het schietincident. Ze ontdekte de volgende ochtend kogelgaten in haar raam en ook binnen, in een muur die de woonkamer scheidt van de slaapkamer. De kogels sloegen in op een meter van haar slaapkamerdeur. De bewoonster is volgens de politie ontzettend geschrokken. Ze heeft met niemand ruzie en heeft geen idee wie het op haar gemunt zou kunnen hebben.

Uit politieonderzoek blijkt dat de verdachte zich vermoedelijk heeft vergist in het huis.

De politie is op zoek naar de schutter die vermomd was. Hij heeft een gemiddelde lengte en postuur en een lichte huidskleur. De politie is op zoek naar getuigen of mensen die de man mogelijk herkennen aan zijn manier van bewegen, kleding of stem. In opsporingsprogramma Plaats Delict zijn beelden getoond van de man.