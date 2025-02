Man overleden bij steekpartij in woning Gilze, verdachte opgepakt

Iets na 17.30 kwam er een melding binnen bij de hulpdiensten over de steekpartij. Het slachtoffer raakte dusdanig gewond dat reanimatie geen zin meer had. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.



De politie heeft een verdachte aangehouden. Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding is voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek bij de woning.



Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een ‘wat oudere man’ en zou de zoon van zijn vriendin zijn aangehouden. Het zou gaan om een ruzie in de persoonlijke sfeer.