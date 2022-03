Man overleden na schietpartij in Amsterdam-Zuid (UPDATE3)

Connect on Linked in

In de Amsterdamse Rivierenbuurt is aan het begin van de avond een 21-jarige man zwaargewond geraakt. Dat gebeurde rond 19.00, volgens de politie in de omgeving van de Hunzestraat en de Winterdijkstraat. Het slachtoffer is later op de avond in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

(beeld PlaatsDelictTV)

Automatisch wapen?

Een getuige zei tegen Het Parool dat er zou zijn geschoten met een automatisch geweer. Het slachtoffer zou misschien wel door negen kogels zijn geraakt en er zouden meer dan twintig schoten zijn gevallen. Maar dat wordt niet door verhalen van andere getuigen bevestigd.

Een getuige zegt tegen Crimesite dat er niet met een automatisch wapen is geschoten.

Groepje anderen

Een Team Grootschalige Opsporing is een uitgebreid onderzoek gestart om te achterhalen wat er precies gebeurd is. Volgens de politie was het slachtoffer met een groepje anderen bij een bankje naast de tennisbanen grenzend aan de Hunzestraat. De verdachte zou volgens getuigen zijn komen aanrennen, opende het vuur op de groep en is daarna weggevlucht, mogelijk in de richting van de Rijnstraat.

In de Kinderdijkstraat is het slachtoffer door agenten aangetroffen. Ambulancepersoneel hebben de man ter plekke gereanimeerd en daarna met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. Daar overleed de 21-jarige man later op de avond.

Het is volgens de politie op dit moment niet duidelijk of de 21-jarige Amsterdammer het doelwit was van de schutter. Of er sprake is van meerdere verdachten wordt onderzocht.

Trainingspak

Op Burgernet verspreidde de politie een bericht over een man van rond de 25 jaar in een zwart trainingspak die de dader zou kunnen zijn geweest. In de buurt is door politie gezocht in bossages naar een mogelijk weggegooid vuurwapen.

De politie heeft een zeer grote plaats delict afgezet.

Specialisten van Forensische Opsporing troffen bij sporenonderzoek in de Hunzestraat kogelhulzen aan, die zijn veiliggesteld voor onderzoek.