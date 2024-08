Man overleden na schietpartij in Schiedam

Connect on Linked in

Zaterdagochtend is er een 27-jarige man omgekomen na een schietpartij in Schiedam. Rond 05.45 kreeg de politie een melding over een incident in de Piersonstraat in Schiedam. Er zijn twee arrestaties verricht.

(Beeld MediaTV)

Twee mannen

Ter plaatse troffen de hulpdiensten een zwaargewonde man aan in een auto. Dat bleek een 27-jarige man uit Schiedam te zijn. Hij had een schotwond en er is door ambulancepersoneel een poging gedaan hem te reanimeren. Even later is hij toch ter plaatse overleden.

Op straat rond de auto lagen lachgascilinders.

Rotterdam

Twee mannen die bij het slachtoffer in de auto hebben gezeten zijn aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. Of zij ook worden verdacht van de dodelijke schietpartij is nog in onderzoek.

Op de Willem Hedaweg in Rotterdam is ook een plaats delict gemaakt door de politie. Hier worden sporen veiliggesteld. Politie onderzoekt of er een verband is tussen beide locaties. Wat daarvan de reden is heeft de politie niet gezegd.