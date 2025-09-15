Man overleden na steekpartij in Herkenbosch, klopjacht op dader

Tuin Rond 08.10 kregen de hulpdiensten melding van een steekpartij op de Van der Landelaan. Hulpdiensten troffen het slachtoffer zwaargewond in de tuin aan. Hulpverlening mocht niet meer baten, het slachtoffer overleed in de tuin aan zijn verwondingen.

Signalement

De dader heeft een tenger postuur, is klein van stuk en droeg zwarte kleding en een zwarte bivakmuts. De dader is na het incident gevlucht via de tuin van de buren tot aan de Keulsebaan. Dit is de doorgaande weg tussen Roermond en de Duitse grens. De politie roept automobilisten met een dashcam, die tussen 07.30 en 08.30 op de Keulsebaan reden, op zich te melden.



De politie is bezig met een klopjacht op de dader. Alle technische en tactische middelen worden daarbij op dit moment ingezet. Een politiehelikopter ondersteunt de zoektocht. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van een drone en speurhonden. De forensische opsporing doet onderzoek in en rond de woning.