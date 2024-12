29 december 2024

Man (58) overleden door schotwond op fietspad in Rotterdam, politie vermoedt misdrijf (UPDATE)

Op een fietspad aan het Roelantpad in Rotterdam is zaterdagnacht een zwaargewonde man aangetroffen. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij is overleden. De politie meldt zondagmiddag dat het gaat om een 58-jarige man uit Rotterdam. Hij is vermoedelijk door een schotwond om het leven gekomen.