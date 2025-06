Man schiet in lucht en slaat beveiliger met wapen na ruzie in Amsterdam-West

Horecagelegenheid Vrijdagnacht rond 02.25 krijgen een automobilist en voetganger ruzie voor een horecagelegenheid aan de Dr. Jan van Breemenstraat in Amsterdam-West. Daarbij wordt geslagen en de bestuurder van de auto probeert de ander aan te rijden. De automobilist gaat er vervolgens vandoor.

Diverse schoten

De beveiliger van de nabijgelegen horecagelegenheid wordt erbij geroepen en komt naar buiten. Daar komt hij ineens oog in oog te staan met de automobilist die terug is gekeerd met een vuurwapen en verschillende keren in de lucht schiet. Hierna slaat hij de beveiliger met het vuurwapen op zijn hoofd die daarbij gewond raakt.

Donkere auto

De verdachte vlucht vervolgens in een donkere auto. De beveiliger wordt door ambulancepersoneel behandeld aan zijn verwonding en naar een ziekenhuis vervoerd. Agenten zoeken nog in de omgeving, maar treffen de verdachte niet meer aan.

De recherche en Forensische Opsporing zijn op zoek naar getuigen die meer weten over het schietincident en de mishandeling van de beveiliger.

De verdachte is een man met licht getinte huidskleur, hij is ongeveer 1,78 meter lang en was in het zwart gekleed.